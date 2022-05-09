Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçe merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şahsın evinde ve eşinin iş yerinde yapılan aramada, 54 litre sahte içki ve 135 adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı.