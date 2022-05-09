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Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçe merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şahsın evinde ve eşinin iş yerinde yapılan aramada, 54 litre sahte içki ve 135 adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

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