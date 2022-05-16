Son dakika haberi... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor

Son dakika haberler: Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

TOKAT (AA) - Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada, vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta geçen nisan ayının sonundan bugüne kadar 14 hastanın serviste tedavi gördüğü öğrenildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kırım, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title