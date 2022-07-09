Son dakika haberi... Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı - Haberler

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Son dakika haberi... Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Son dakika haberine göre Tokat'ta kaçan kurbanlık koçu yakalamak için çaba harcayan itfaiye ekipleri başarılı olamadı.

Tokat'ta kaçan kurbanlık koçu yakalamak için çaba harcayan itfaiye ekipleri başarılı olamadı.

İtfaiye önünde sahipsiz bir koç bulunduğunu gören itfaiye ekipleri, hayvanı yakalamaya çalıştı.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren hayvanı yakalamak için uğraş veren ekipler, başarılı olamadı.

Uzun süren kovalamacanın ardından koç, hastane bahçesinden de çıkarak gözden kayboldu.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

İtfaiye Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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