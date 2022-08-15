Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.

BUGÜN BAŞLADI

Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe fiyatların indirilmesi için çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, indirim uygulamasının 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

MARKETLERE AKIN ETTİLER

Sabah saatlerinde indirimin başlamasıyla birçok ildeki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yoğunluk yaşandı. Adana Seyhan'da kentin uzak noktasından geldiği için biraz geciktiğini söyleyen Ahmet Gübühan, "Gecikince bazı ürünleri kaçırdık. Yarın daha erken geleceğiz. Çok şükür güzel bir uygulama oldu. Diğer marketlere örnek olmalıdır. Daha çok şube açılmasını istiyoruz. Böylece evimize yakın yerlerde alışveriş yapabiliriz" dedi.

DAHA FAZLA İNDİRİM TALEP ETTİLER

Yapılan indirimleri olumlu ancak yetersiz bulan vatandaşlar, daha çok indirim beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, ihtiyacı olan ürünleri indirimli almanın mutluluğunu yaşadı.