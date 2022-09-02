Son dakika gündem: Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darbettiler

SULTANGAZİ'de aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi 'burası bizim alanımız, park edemezsin' diyerek darbeden oto galeri çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Polis memurunun darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İzinli olan polis memuru H.Y., dişçiye gitti. Dişçinin olduğu caddede, boş bulduğu bir yere otomobilini park etmek isteyen polis memuru, aracını bıraktığı yerdeki oto galerici tarafından engellenmek istendi. Polis memuru H.Y., dişçiye gideceğini, aracını park ettiği yerin cadde olduğunu, kendisinin de polis memuru olduğunu ifade etti. Ancak oto galerici söz konusu yerin kendilerine ait olduğunu, oraya aracını park edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye 'Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın' diyerek saldırmaya başladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ