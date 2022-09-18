Gaziantep haberi: GAZİANTEP - Şehit er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi Güncel Haberler Gaziantep haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi. Abyek'in cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki töreninin ardından askeri helikopterle Gaziantep Havalimanı'nı getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikopterden alınarak cenaze aracına konuldu. Yeşilkent Mezarlığı morguna götürülen şehidin naaşı, yarın Kaplan Kardeşler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi'nde defnedilecek. Şehit Aybek'in naaşı, Vali Vekili Ömer Kalaylı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Hudut Karakolu Şanlıurfa Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberi: GAZİANTEP - Şehit er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.