Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı Adana'da kreşe verilecek Son dakika habere göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılacak kreşe verilecek. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılacak kreşe verilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin adını Sarıçam'da açacağımız kreşe vereceğiz Enes'im. Yavrularımız senin güzel adınla büyüyecek." ifadesine yer verdiği belirtildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ismi, vasiyeti üzerine Isparta Çocuk Destek Merkezine de verilmişti. AA / İsmihan Özgüven - Güncel Sarıçam Adana Güncel Haberler Son Dakika

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