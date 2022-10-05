Son dakika haberi: Savaşın vurduğu şehir: Bakhmut Güncel Haberler Son dakika haberler... Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentinde alt yapıda meydan gelen büyük hasar AA tarafından görüntülendi. Kente giden yol üstünde bulunan bir köprü, çatışmalar sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelirken, şehir sakinlerinin yıkık köprü üzerinde nehri geçmeye çalıştığı görüldü. Şehir merkezinde ise tankların ilerlemesini engellemek için yerleştirilen bariyerler göze çarptı. Güncel Kaynak: AA / Narciso Contreras Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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