Son dakika haberi! Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi. Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti. Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu İstanbul Gülşen Güncel Haberler Son Dakika

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