Son dakika haberi... Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

AA - Mustafa Sonar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobille bir motosikletin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

HALFETİ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobille bir motosikletin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

İlçe kırsalındaki Durak Mahallesi yolunun 2. kilometresinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 RY 835 plakalı otomobil ile 27 AAL 708 plakalı otomobil çarpıştı. Bu araçlara da 63 LA 492 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Mehmet Kılıç (18), Barış Uğurlu (23), Ömer Sarıçiçek (16), Serhat Baran Güven (21), Ömer Faruk Sarıçiçek (24), Emrah Subaşı (27), Seyit Fırat Sarıçiçek (24), Abdullah Gönültaş (24) ve Müslüm Polat (56), sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Sonar - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Hisarcık, Halfeti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title