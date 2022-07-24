Son dakika haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsal Yaylacık Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada, 83 kök Hint keneviri ile 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Salih Darıcı - Güncel Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.