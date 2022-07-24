Son dakika haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

AA - Salih Darıcı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsal Yaylacık Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 83 kök Hint keneviri ile 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Salih Darıcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title