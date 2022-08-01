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Son dakika haberi: Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Karaçalı Mahallesi girişinde A.A. yönetimindeki 54 VL 127 plakalı panelvan ile S.B. idaresindeki 44 AAF 722 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan çocuk G.B, yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Serhat Yağız - Güncel

Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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