Son dakika haberi: Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Karaçalı Mahallesi girişinde A.A. yönetimindeki 54 VL 127 plakalı panelvan ile S.B. idaresindeki 44 AAF 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan çocuk G.B, yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güncel AA / Serhat Yağız Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.