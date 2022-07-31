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Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da, Harran Devlet Hastanesi'nde sıra nedeniyle çıkan tartışmada sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği ileri sürülen hasta yakını Abdulkadir A., gözaltına alındı.

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ŞANLIURFA'da, Harran Devlet Hastanesi'nde sıra nedeniyle çıkan tartışmada sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği ileri sürülen hasta yakını Abdulkadir A., gözaltına alındı.

Olay, Harran Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulansla hastaneye getirilen bir hastanın tetkiklerinin yapılması için sisteme sıra girişinin yapılmasını isteyen hemşire Hayriye Oruç'a, hasta yakınları tepki gösterdi. Hemşire ile hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya sağlık çalışanı Süleyman Cengiz'in de araya girmesi üzerine büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak yüzünden darbedilen sağlık çalışanı Cengiz'in şikayetçi olması üzerine pasta yakını Abdulkadir A., hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Devlet Hastanesi Süleyman Cengiz Harran Güncel Haberler Son Dakika

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