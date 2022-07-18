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Son dakika haberi! Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Altay - Güncel
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Son dakika haber... Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu Gece saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası Fatsa ilçesinin farklı noktalarında sel ve taşkınlar yaşandı Ordu'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bazı noktalarda sel ve taşkınlar yaşandı.

Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu

Gece saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası Fatsa ilçesinin farklı noktalarında sel ve taşkınlar yaşandı

ORDU - Ordu'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bazı noktalarda sel ve taşkınlar yaşandı.

Ordu genelinde dün gece etkisini arttırarak devam eden sağanak yüksek kesimli noktalarda etkisini arttırdı. Fatsa ilçesinin Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu şehir merkezini su bastı. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, ekipler ise alanlarda çalışma başlattı.

Necati Efe isimli vatandaş, sabah geldiklerinde su seviyesinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Su seviyesi çok yüksekti, jandarma göndermedi ancak şuan düştü. Yukarılarda etkili olan yağmur suları bu bölgelerde geldi" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu için yağışların devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, olabilecek sel, su baskını, heyelan ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Güncel

Fatsa Ordu su Güncel Haberler Son Dakika

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