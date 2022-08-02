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Son dakika haberi... MSB: Araç kazasında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika haberi... MSB: Araç kazasında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şehit Sofioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınözü Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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