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Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)

Son dakika gelişmesine göre KIZI DA ÖLDÜRÜLMÜŞAdana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K.'nin, miras nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü Hatice Bayram'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl cinayete kurban gittiği öğrenildi.

KIZI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K.'nin, miras nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü Hatice Bayram'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından, dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo (24) ile birlikte öldürüldüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Hatice Bayram Saimbeyli Adana Güncel Haberler Son Dakika

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