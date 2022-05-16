Son dakika haberi | Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Son dakika haberi | Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde, bir evden altın ve para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bir evden altın ve para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki evden 11 cumhuriyet altını, 2 yarım altın, 39 çeyrek altın, 5 altın yüzük, 7 çift altın küpe, künye ve 11 bin lira çalındı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelinin kimliğini tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, ilk ifadesinde çaldığı altın ve parayı ormanlık alana sakladığını itiraf etti.

Ekiplerin, ormanda bulduğu eşyalar sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Yeşilovacık, Cumhuriyet, Jandarma, Mersin, Güncel, Haberler

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