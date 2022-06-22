Son dakika haberi... Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Acar (22), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Acar'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Acar, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acar'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.