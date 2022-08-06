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Son dakika haberi | Manisa'ya şehit ateşi düştü

Son dakika haberi | Manisa'ya şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in (27), Manisa'nın Akhisar ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

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IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in (27), Manisa'nın Akhisar ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Kaan Peker ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Erhan Ergin (46) ile annesi Gülşah ve kız kardeşi Fatma Ergin gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.


Demirören Haber Ajansı / Barış Gezici - Güncel

Akhisar Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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