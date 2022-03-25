Son dakika haberi: Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bir akaryakıt tankeri, iki TIR ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

? Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Saruhanlı- Akhisar karayolu Nuriye Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Saruhanlı'dan Akhisar yönüne giden ve ani fren yaptığı ileri sürülen yakıt tankerine bir TIR çarptı. Arkadan gelen bir başka TIR ve kamyon da kazaya karıştı. Dört aracın birbirine çarptığı zincirleme kazada, 2'si ağır 4 araç sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 1 saat kapanan trafik; araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.