Son dakika haberi... Malatya'da yaralama, kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan 12 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı. Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "hırsızlık, iş yeri kurşunlama, yaralama, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, 12 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce asayiş ve güvenliğin teminine yönelik kent merkezinde yapılan çalışmalarda 14 tabanca, 5 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 372 uyuşturucu hap ve 272 gram uyuşturucu ele geçirildi. AA / Volkan Kaşik - Güncel Emniyet Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Malatya'da yaralama, kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan 12 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.