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Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 158 kök Hint keneviri, 23 uyuşturucu hap, ile 64,29 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemi tamamlanan bir zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Narkotik Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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