Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Son dakika gündem haberine göre Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi. Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 158 kök Hint keneviri, 23 uyuşturucu hap, ile 64,29 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemi tamamlanan bir zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Narkotik Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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