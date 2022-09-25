Son dakika haberi! Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Muratlı Mahallesi Kayseri- Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan bazı yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Volkan Kaşik Akçadağ Tragger Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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