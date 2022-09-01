Son dakika haber! Otomobilin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Kaza yeri Ekiplerin çalışmaları Alınan güvenlik önlemleri Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalede bulunmas MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yeri Ekiplerin çalışmaları Alınan güvenlik önlemleri Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalede bulunmas MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Nadir Mahallesi mevkiinde B.A, (51), idaresindeki 67 AAV 724 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle üst geçidin ayağına çarptı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülhan Aslan (39), ve oğlu Muhammed Yusuf Aslan yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde sıkışan Gülhan Aslan ve oğlu Muhammed Yusuf Aslan'ın (17), cansız bedenlerini itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı sürücü B.A, ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan R.C.A, (11) ise Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Güncel Kaynak: AA / Ayhan İşcen Darende Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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