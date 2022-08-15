Son dakika haberi! Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. S.B.Ş. yönetimindeki 09 LJ 066 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Topsöğüt Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yaylacı'ya (19) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaylacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Güncel AA / Volkan Kaşik Topsöğüt Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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