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Son dakika haberi! Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi! Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

S.B.Ş. yönetimindeki 09 LJ 066 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Topsöğüt Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yaylacı'ya (19) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaylacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Topsöğüt Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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