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Son dakika haberi... Malatya'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Son dakika haberi... Malatya'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kültür Mahallesi Şehit Polis Candaş Kaplan Caddesi'ndeki iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç araçla müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını çevreye sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya, Akçadağ, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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