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Son dakika haberi | Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Ergün Caran - Güncel
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Son dakika haberi | Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberler... Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gürkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA / Ergün Caran - Güncel

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