Son dakika haberi: Kral Selman ile Sisi 'bölgesel ve uluslararası meseleleri' görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesine yapacağı ziyaret öncesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile "bölgesel ve uluslararası meseleleri" değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kral Selman ile Sisi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kral Selman, BAE ve Katar liderleriyle de görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Zayid ile Şeyh Temim, Suudi Arabistan'ın bu yılki başarılı hac organizasyonu dolayısıyla Kral Selman'ı kutladı ve Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ABD Başkanı Biden, bugün İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail'e gitti.

Biden'ın 13-16 Temmuz tarihlerini kapsayan Orta Doğu turunun son gününde Suudi Arabistan'a giderek Cidde kentinde düzenlenecek Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri liderlerinin hazır bulunacağı bir zirveye katılması bekleniyor.