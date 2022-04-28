Son dakika haberi! Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (3)
Demirören Haber Ajansı - Mithat Abakan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... TUTUKLANDIAntalya'da 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı bıçaklayarak öldüren Şahismail Seçilir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Antalya'da 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı bıçaklayarak öldüren Şahismail Seçilir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Şahismail Seçilir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel