Son dakika haberi! Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (3)

TUTUKLANDI

Antalya'da 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı bıçaklayarak öldüren Şahismail Seçilir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Şahismail Seçilir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.