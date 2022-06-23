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Son dakika haberi... Karaman'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Son dakika haberi... Karaman'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Karaman'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Esra Topcu yönetimindeki 70 AT 404 plakalı otomobil ile Samet Şimşek idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet Fenari Mahallesi, Kemal Kaynaş Caddesinde çarpıştı.

Kazada motosiklette yolcu olarak Handan (43) ve 7 yaşındaki kızı Şeydanur Soydoğan yaralandı.

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nede kaldırıldı.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Samet Şimşek Karaman Güncel Haberler Son Dakika

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