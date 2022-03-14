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Son dakika haberi | Karaman'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Son dakika haberi | Karaman'da evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Karaman'da çıkan yangında bir ev zarar görürken, bahçesindeki ve deposundaki tarım makineleri kullanılamaz hale geldi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan yangında bir ev zarar görürken, bahçesindeki ve deposundaki tarım makineleri kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Kılbasan köyünde Veyis Dülger'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karaman Belediyesi itfaiyesi, yangını söndürdü.

Yangında, bahçede bulunan traktör, otomobil ve evin deposundaki tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası köyde Dülger'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Çok şükür yangın diğer evlere sıçramadan söndürülmüş. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmaması sevindirici. Ailenin zararı çok büyük. Ben aileye yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşların köy muhtarlığına başvurmalarını istiyorum." dedi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Kılbasan, Karaman, Yangın, Tarım, Güncel, Haberler

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