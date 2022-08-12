Son dakika haberi: Karabük'te bulunan yaralı ebabil tedavi altına alındı
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Son dakika haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaralı ebabil, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaralı ebabil, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
İlçe merkezinde bir iş yerinde çalışanlar, içeri giren ebabilin yaralı olduğunu fark etti.
Çalışanlar, yaralı kuşu alarak veterinere götürdü.
Kontrolleri yapılan kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
AA / Ahmet Özler - Güncel