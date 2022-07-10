Son dakika haberi! 'Kan davası' cinayetinde 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da, Ramazan Selvi (22) ve kardeşi R.S.'nin (16), babaları Rıza Selvi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Demir'i (51) polis merkezinde imza attıktan sonra tabancayla öldürmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ramazan Selvi hakkında 'tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme', kardeşi R.S. hakkında da aynı suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi'nde 15 Mart'ta meydana gelen olayda Ramazan Selvi, Mehmet Ali Demir'e, bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra otomobille kaçan Selvi ve yanındaki kardeşi R.S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Ali Demir'in, Aksaray'da geçen yıl aralarında 2 kardeşin babası Rıza Selvi dahil 4 kişinin öldürüldüğü olayda suça iştirakten gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldığı; oğlu Ali Demir'in (26) ise tutuklandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Selvi ve suça sürüklenen çocuk R.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.