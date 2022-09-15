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Motosiklet hırsızının tanınmamak için başvurduğu yöntem polis ekiplerine bile pes dedirtti

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da bir erkek, tanınmamak için kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı. Güvenlik görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerinin gözaltına aldığı şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolvadin ilçesi Emrullah Mahallesi'nde 11 Eylül tarihinde gerçekleşen olayda, sabah saatlerinde bir evin önünden motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonucu kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve motosikleti sürükleyerek götürdüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin S.C.K. adlı erkek olduğunu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiğini belirledi.

Son dakika haberi! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı; o anlar kamerada

Şüpheli S.C.K., kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.C.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı; o anlar kamerada

Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde siyah kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve kısa süre sonra da motosikleti sürükleyerek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Son dakika haberi! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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