Son dakika haberi: İzmir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa- İzmir yolu Meltem Virajı mevkisinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan A.Ç. yönetiminde 45 TJ 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen B.Y.'nin kullandığı 35 PBH 58 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, takla atıp ters durdu. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Emircan Durak İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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