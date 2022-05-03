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Son dakika haberi | İzmir'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

AA - Göksel Kayseri - Güncel
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Son dakika haberi | İzmir'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Efe Türköz'ün kullandığı 10 V 7327 plakalı hafif ticari araç, Zeytineli Mahallesi mezarlık mevkisinde yoldan çıkarak, kenardaki kayaya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede sürücü Türköz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

Münir Karaloğlu, Tragger, İzmir, Güncel, Haberler

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