Son dakika haberi... İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune aldı. İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune aldı. Bakırçay Nehri'nin Çandarlı Körfezi ile birleştiği noktada, çok sayıda ölü balık görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekibi inceleme yaptı. Sudan ve balıklardan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Metin Aydemir Çandarlı Dikili İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.