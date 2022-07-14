Son dakika haberi! İzmir Bergama'da makilik yangını (3)
Son dakika haber... MERAYA SALINAN HAYVANLAR YANGINDAN KURTULDUİzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangına müdahale sürüyor.
MERAYA SALINAN HAYVANLAR YANGINDAN KURTULDU
İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki süt fabrikasına sıçrayan yangında, samanlıkların ve hayvan damlarının yandığı belirtildi. Tesis görevlilerinin yangını fark edip, meraya salmasıyla hayvanlar, yangından kurtuldu. Ayrıca 2 TIR, yanarak hasar gördü.Öte yandan yoğun duman nedeniyle Bergama-Dikili yolu, ulaşıma kapandı.
Oben ULU/ BERGAMA (İzmir),
Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu - Güncel