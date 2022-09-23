İstanbul'da 89 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bugün, Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 89 kilogram yasaklı madde ele geçirildi.
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 89 kilogram marihuana ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelileri tespit eden ekipler, takibe başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandıkları araçları tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonda 91 paket halinde 89 kilogram marihuana ile tabanca ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel