Son dakika haberi | İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 8 şüpheli adliyede

Son dakika haberler... Şişli'de, çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşıp kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli'de, çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşıp kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kuştepe Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı bulunan bir düğünün sonlandırılması için olay yerine giden polis ve bekçilere mukavemet gösteren 8 zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay

Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'taki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve bekçiler, düğündekilerin mukavemetiyle karşılaşmış, yaşanan arbede sırasında fenalaşan bekçi Oltan Koca hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, daha sonra bekçi Koca'nın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıklamıştı.

Şehit bekçi Koca'nın cenazesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Gümüşhane'de toprağa verilmişti.