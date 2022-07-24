Son dakika haberi: İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

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Son dakika haberi: İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli 29 yaşındaki Abud Subh ve 22 yaşındaki Muhammed el-Azizi için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli 29 yaşındaki Abud Subh ve 22 yaşındaki Muhammed el-Azizi için cenaze töreni düzenlendi.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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