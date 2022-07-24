Son dakika haberi: İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi Son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli 29 yaşındaki Abud Subh ve 22 yaşındaki Muhammed el-Azizi için cenaze töreni düzenlendi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli 29 yaşındaki Abud Subh ve 22 yaşındaki Muhammed el-Azizi için cenaze töreni düzenlendi. AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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