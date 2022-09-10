Son dakika haberi! İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Salih Bilici Ekrem İmamoğlu İstanbul Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

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