Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı

Son dakika gündem haberi: KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M.D., hastane bahçesinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan F.K.'yi bacağından bıçakladı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M.D., hastane bahçesinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan F.K.'yi bacağından bıçakladı. M.D., polis tarafından yakalanırken, F.K. ise acil serviste tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Seydişehir Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. M.D., aralarında daha önceden husumet bulunan F.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D., yanında bulunan bıçakla F.K.'yi bacağından bıçakladı. M.D., olay yerinden kaçmak isterken, hastane içinde bulunan polisler tarafından yakalandı. Yaralı F.K. ise görevliler tarafından acil servise götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

Seydişehir, Hastane, Polis, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title