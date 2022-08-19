Son dakika haberi... Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu. Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu. Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Osijek'teki Drava Nehri çevresinde yürüyüş yapan bir kişinin, nehir içerisinde bir cisim görmesi üzerine polise haber verdiği aktarılarak, "Olay yerine gelen ekiplerce nehirden çıkarılan cismin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 150 kilogramlık bir uçak bombası olduğu anlaşıldı." denildi. Olay yeri polis ekiplerince güvenlik altına alınırken, bulunan bombanın güvenli bir yere taşınacağı ve imha edileceği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan Hırvatistan Drava Güncel Haberler Son Dakika

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