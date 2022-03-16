Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da "Ayasofya Dava Merkezi" açıldı - Haberler

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Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da "Ayasofya Dava Merkezi" açıldı

AA - Surya Fachrizal Aprianus - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Hayrat Vakfı, Endonezya'nın Jakarta kentindeki Syarif Hidayetullah Devlet İslam Üniversitesi'nde Ayasofya Dava Merkezi'ni kurdu.

Hayrat Vakfı, Endonezya'nın Jakarta kentindeki Syarif Hidayetullah Devlet İslam Üniversitesi'nde Ayasofya Dava Merkezi'ni kurdu.

Merkez'de, Türk dili programları, medeniyet çalışmaları, ve İslami çalışmaların yanı sıra iki ülke arasındaki öğrenci değişim programları hakkında da çalışmalar yürütülecek.

Hayrat Vakfı ve üniversite arasında Türkçe dil programı ve İslami çalışmalar alanında beş yıllık işbirliği mutabakatına varıldı.

Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da Ayasofya Dava Merkezi açıldı

Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da Ayasofya Dava Merkezi açıldı

Son dakika haberi... Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Endonezya'da Ayasofya Dava Merkezi açıldı

AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel

Endonezya, Jakarta, İslam, Güncel, Haberler

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