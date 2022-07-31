Son dakika haberi... Hatay'da orman yangını (2) Son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti. KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman zarar gördü. İzzet NAZLI/HATAY, Güncel Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı Toros Dağları Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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