Son dakika haberi... Hatay'da orman yangını (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Hatay'da orman yangını (2)

Son dakika haberi... Hatay'da orman yangını (2)

Son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti.

 - Güncelleme:

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda çıkan yangına 6 arazöz, 2 tanker, 3 helikopter ve 35 personel müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman zarar gördü.

İzzet NAZLI/HATAY,


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Toros Dağları Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title