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Son dakika haberi... HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni

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Son dakika haber... İsrail'in son sladırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair'in cenaze töreni Yakınlarının üzüntü duyması Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair annesi ile röportaj HAN YUNUS - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan...

İsrail'in son sladırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair'in cenaze töreni

Yakınlarının üzüntü duyması

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair annesi ile röportaj

HAN YUNUS - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair, için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Eş-Şair'in cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

AA / Mohammed Dahlan - Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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