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Son dakika haberi: Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haberi: Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre ORDU'nun Altınordu ilçesinde önünde seyreden otomobile arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş (68) ile Tufan Akkuş (20) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde önünde seyreden otomobile arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş (68) ile Tufan Akkuş (20) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Yalçın Yamaner Bulvarı'nda meydana geldi. Enver Akkuş yönetimindeki 55 NM 452 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ahmet Küçükhasan yönetimindeki 52 RC 565 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve akraba olan Enver, Tufan ve Mahmut Akkuş ile otomobil sürücüsü Ahmet ve yanında bulunan Büşra Küçükhasan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tufan Akkuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Küçükhasan Altınordu Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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