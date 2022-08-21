Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Fatih'te hana polis baskını: 23 gözaltı

Güncel Haberler

Son dakika haber: Fatih'te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı. Handa yapılan aramalarda silah, pala ve yüklü miktarda para bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi'nde bulunan bir han ile ilgili gelen ihbarlar neticesinde arama kararı çıkarttı. Aramalar sırasında koç başı ile kilitli odaların kapılarını kıran ekipler, odalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan materyaller ile bir adet silah, bir adet pala ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Handa kalan 23 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

(Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title