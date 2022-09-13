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"Eşimle cinsel ilişkiye girdi" dediği kuzenini ve eşini çay bahçesinde öldürdü

Güncel Haberler

Rize'nin Çayeli ilçesinde Fatih Mehmet Bülbül, eşiyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia ettiği kuzeni Şaban Ali Bülbül'ü karşılaştığı çay bahçesinde başından vurarak öldürdü.

Çayeli ilçesinde saat 14.00 sıralarında Demirhisar köyünde meydana gelen olaya göre Fatih Mehmet Bülbül, eşi Yeliz Bülbül ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği, evinin yakınındaki çay bahçesinde gördüğü kuzeni Şaban Ali Bülbül'e tabanca ile ateş etti. Bülbül, ardından silah seslerini duyup evden çıkan eşi Yeliz Bülbül'e de ateş etti.

'Eşimle cinsel ilişkiye girdi' dediği kuzenini ve eşini çay bahçesinde öldürdü

EŞİ VE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Şaban Ali Bülbül ile Yeliz Bülbül kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

'Eşimle cinsel ilişkiye girdi' dediği kuzenini ve eşini çay bahçesinde öldürdü

KAÇTI AMA HEMEN YAKALANDI

İki kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'Eşimle cinsel ilişkiye girdi' dediği kuzenini ve eşini çay bahçesinde öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Bülbül Çayeli Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler

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